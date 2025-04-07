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В Воронеже задержали 20-летнего парня за ролик с поздравлением украинской разведки

Жителя Воронежа задержали за видеопоздравление в адрес ГУР Минобороны Украины
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Воронеже задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в публичных призывах к терроризму. Поводом стало видеопоздравление в адрес Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным Baza, в августе прошлого года воронежец списался в мессенджере Signal с представителями запрещенной в России организации. Чтобы доказать свою преданность, молодой человек записал ролик с поздравлениями ГУР, в котором виден листок бумаги с надписью: «З Днем ГУР». Съемка велась рядом с одной из войсковых частей России. Эта запись впоследствии была опубликована в Telegram-канале запрещенной организации.

3 апреля против жителя Воронежа возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы от двух до пяти лет.

До этого жителя Петропавловска-Камчатского приговорили к пяти годам в исправительной колонии общего режима за оправдание терроризма и призывы к осуществлению терактов. Суд установил, что мужчина в интернете комментировал публикации, оправдывая терроризм и призывая к свержению власти насильственным путем. Его вина была признана, приговор суда вступил в законную силу.

Ранее жителя Удмуртии оштрафовали почти на полмиллиона за публичное оправдание теракта на Крымском мосту.

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