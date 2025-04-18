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В Новгородском кремле забил источник из-под бревен 400-летнего дуба

Источник забил из-под бревен 400-летнего дуба в Новгородском кремле
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Telegram-канал «Новгородский музей-заповедник»

Источник неожиданно забил из-под бревен 400-летнего дуба в Новгородском кремле, части дерева «вылеживались» на территории заповедника для создания городской скульптуры. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

«Дуб на зиму был закрыт брезентом. С наступлением тепла оказалось, что около распиленного дерева стоит вода, хотя ранее здесь ее никогда не было», — говорится в публикации.

По данным пресс-службы, такое «заболачивание» почвы не было связано с предполагаемым прорывом трубы. При дальнейшем обследовании территории выяснилось, что под дубом начал бить источник.

В качестве теории возникновения такого явления специалисты музея-заповедника предположили, что под тяжестью дубовых бревен просел грунт, в результате чего оказался перекрыт водоток подземного ручья. Однако, чтобы подтвердить это, необходима помощь гидрогеологов, указали в пресс-службе.

В музее отметили, что несмотря на это, состояние дубовых бревен оценивается как удовлетворительное. Вскоре их отвезут на территорию Музея народного деревянного зодчества «Витославлицы», где новгородский художник сделает из частей дерева городскую скульптуру.

В январе министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что свыше 1,6 млн россиян посетили музеи в новогодние праздники, чаще всего они посещали Русский музей, Третьяковскую галерею и Эрмитаж. По ее словам, в топ самых посещаемых музеев России также вошли Царское Село, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, музей-заповедник «Павловск», а также Новгородский музей-заповедник, Исторический музей, музей Мирового океана и музеи Московского Кремля.

Ранее российские ученые назвали лучшее время для строительства дома из дерева.

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