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Третьяковка и Эрмитаж стали самыми посещаемыми музеями в новогодние праздники

Любимова: Третьяковка и Эрмитаж стали самыми посещаемыми музеями в праздники
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Ultraskrip/Shutterstock/FOTODOM

Более 1,5 млн россиян посетили музеи в новогодние праздники, чаще всего они посещали Третьяковскую галерею, Русский музей и Эрмитаж. Об этом в своем Telegram-канале рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

«С 29 декабря по 8 января федеральные музеи, подведомственные Минкультуры России, посетили 1 млн 529 тыс. 640 человек - на 450 тыс. больше, чем в прошлом году», — написала она.

Больше всего посетителей было в Третьяковской галерее (146 тыс. 609 человек), а также в Русском музее (140 011 человек) и Эрмитаже (118 тыс. 931 человек).

В топ самых посещаемых музеев России за этот период также вошли Царское Село, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Музей Мирового океана, Музеи Московского Кремля.

Недавно Любимова рассказала, что в 2025 году Всероссийскую акцию «Ночь музеев» посвятят теме «Герои». Она отметила, что данная тема имеет важное значение для сохранения исторической памяти и укрепления духовно-нравственных ценностей в России.

Ранее сообщалось, что в Музее изобразительных искусств имени Пушкина сменится гендиректор.

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