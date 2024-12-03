Российские ученые назвали лучшее время для строительства дома из дерева

Эксперты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали лучшее время для подготовки к строительству деревянного дома или бани. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Как уточнили в Пермском Политехе со ссылкой на данные Росстата, в 2023 году объем деревянного строительства в России достиг максимума за всю историю наблюдений и продолжает расти.

По словам специалистов, оптимальным временем для заготовки материала для сруба считаются конец осени и зима. В это время в стволе сокращается движение соков, что снижает риск порчи древесины грибками и вредителями.

В холодное время года микроорганизмы и вредные насекомые, которые могут повредить дерево, вымирают или впадают в спячку. Кроме того, срубленное зимой растение имеет меньшую влажность, оно «спит», и лишняя вода из него уходит в землю. Такая древесина менее подвержена усадке, гниению и короблению.

В ПНИПУ подчеркнули, что для строительства жилого дома и бани подходят разные породы дерева. Для бани стоит брать липу и осину из-за их низкой теплопроводности, устойчивости к влаге и отсутствию смолистых выделений при повышении температуры.

При возведении жилья лучше использовать твердую древесину лиственницы, сосны или дуба. Осина для избы или коттеджа подойдет хуже из-за большой усадки при усыхании.

Ученые Пермского Политеха добавили, что сухостой — неживые стоячие деревья — можно использовать для строительства при условии, что его заготовили в северных широтах Заполярья. Высохшая древесина из других регионов не подходит для создания построек из-за того, что эти стволы будут кишеть насекомыми.

Ранее российские ученые нашли способ строительства надежных лесных дорог.