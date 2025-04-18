Суд избрал меру пресечению отцу убитых в Канске детей

В Канске отца убитых детей отправили под арест на два месяца за истязание сына

В Канске суд избрал меру пресечения 40-летнему жителю Канска, которого обвиняют в истязании семилетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В судебном заседании мужчина частично признал вину в совершенном преступлении. <...> В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 16 июня 2025 года», — рассказали в ведомстве.

Согласно материалам следствия, с 2018 по 2025 год обвиняемый систематически избивал малолетнего сына.

В ходе заседания суда мужчина отрицал, что сломал сыну нос, когда тому было три года.

Также обвиняемому задали вопрос, на каком основании он регулярно поднимал руку на свою супругу, на что тот ответил, что причиной агрессии мог стать беспорядок в доме и голодные дети.

Напомним, супругу обвиняемого в истязании сына мужчины задержали 14 апреля по подозрению в убийстве их троих совместных детей в возрасте 7 месяцев, 4 и 8 лет. По версии следствия, она умышленно нанесла им удары топором. После жестокой расправы над собственными сыновьями и дочерью она пошла к своим родителям и сразу же сообщила о случившемся. Известно, что женщина состояла на учете у психиатра.

Ранее в Калужской области отец зарубил 12-летнего сына топором за плохое поведение.