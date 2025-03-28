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В Калужской области отец зарубил 12-летнего сына топором за плохое поведение

Россиянин пошел с сыном в лес собирать ветки для поделок и зарубил его топором
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Freepik.com

Отец пошел с сыном в лес собирать ветки для поделок и зарубил его топором в Обнинске. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Преступление, потрясшее целый регион, произошло в октябре прошлого года, когда отец и его 12-летний сын отправились на прогулку в лес. В тот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и держал в руках топор.

Испытывая злость из-за поведения ребенка, он не смог сдержать эмоции и набросился на сына. Было установлено, что отец нанес не менее 16 ударов топором в область головы, шеи и верхних конечностей.

Подросток истек кровью на месте, а мужчину задержали. В ближайшее время он предстанет перед судом, за содеянное ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее в Твери 62-летний мужчина облил серной кислотой взрослого сына.

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