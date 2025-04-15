Мать, зарубившая топором троих детей, не убила четвертого, потому что «ей не хватило сил»

Жительница Канска, обвиняемая в убийстве троих детей, объяснила, что не смогла расправиться с четвертым из-за нехватки сил. Об этом сообщает ТАСС.

Во время предварительного опроса следователями 29-летняя женщина заявила, что не смогла убить четвертого ребенка, так как он был на занятиях в школе, а потом ей не хватило сил расправиться с ним.

Многодетную мать задержали 14 апреля по подозрению в убийстве троих ее детей в возрасте 7 месяцев, 4 и 8 лет. По версии следствия, она умышленно нанесла им удары топором. Известно, что женщина состояла на учете у психиатра. По словам соседей, она отличалась замкнутостью и странным поведением — часто разговаривала сама с собой, ни с кем не общалась. После жестокой расправы над собственными сыновьями и дочерью она пошла к своим родителям и сразу же сообщила о случившемся. Дедушка детей побежал в их квартиру на улице Герцена, где нашел тела своих внуков, и вызвал полицию. По факту произошедшего в отношении женщины возбуждено уголовное дело, следователи также дадут оценку работе органов системы профилактики, поскольку семья состояла на учете.

Ранее в Калужской области отец зарубил 12-летнего сына топором за плохое поведение.