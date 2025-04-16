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Отель в Анапе задолжал туристам около 3 млн рублей из-за сорванного отдыха

SHOT: анапский отель не возвращает туристам около 3 млн рублей за бронь
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Depositphotos

Анапский отель «Джамайка» не возвращает деньги россиянам, которые отменили бронирование в связи с разливом мазута в Керченском проливе. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Досудебную претензию в адрес гостиницы направили 26 человек. Общая сумма средств, которые должны вернуть туристам, составляет около 3 млн рублей.

Как рассказала журналистам одна из обманутых туристок Альфия, первое время менеджеры отеля обещали разобраться и вернуть деньги, а затем, по словам москвички, перестали отвечать на запросы.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее глава Крыма заявил, что все пляжи полуострова полностью очистили от мазута.

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