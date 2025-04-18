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Синоптик: пасхальное воскресенье будет одним из самых теплых в истории

Синоптик Тишковец: 20 апреля в центральной части России ожидается до 25°C
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Shamil Zhumatov/Reuters

В предстоящие выходные жителей Москвы и соседних регионов ожидает летняя погода. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, Пасхальное Воскресенье будет одним из самых теплых в метеоистории. Температура воздуха составит 20-25°C.

«По метеостатистике, 20-го апреля в мегаполисе 20-градусное тепло случается не чаще одного раза в 13-15 лет», — отметил метеоролог.

Согласно его прогнозам, летняя погода продержится в центральной части России до конца следующей недели, а после похолодает до апрельской нормы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в текущем году жителей столицы ожидает еще одна волна серьезного похолодания – она прогнозируется на май. Однако, по словам синоптика, определить параметры этой волны пока сложно, в том числе и период длительности — он может быть как мимолетным, так и продлиться неделю. Эксперт напомнил, что в прошлом году, к примеру, в столице выпал снег 8 мая.

Ранее синоптики спрогнозировали четыре температурных рекорда в Москве подряд.

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