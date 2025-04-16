В районе российского города предложили полностью запретить продажу алкоголя

В Нижегородской области выступили за запрет продажи алкоголя в Городецком районе

Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров выступил за полный запрет продажи алкогольных напитков в Городецком районе Нижегородской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя инициативу регионального министерства экономического развития об ограничении времени продажи спиртного.

«По статистике, большинство происшествий и преступлений в округе совершается людьми в алкогольном опьянении. И это следует остановить. Я бы ходатайствовал вообще о полном запрете продажи алкоголя в Городецком округе», — заявил Мудров.

Он признал, что не все могут поддержать такую меру, и спросил у подписчиков, как они относятся к этому предложению, запустив опрос. На момент публикации 36% опрошенных проголосовали за запрет, а 46% — против. Еще 18% выбрали несерьезный вариант ответа про самогонный аппарат.

10 апреля министерство экономического развития Нижегородской области опубликовало законопроект, предполагающий ужесточение ограничений в сфере продажи алкогольных напитков в магазинах.

В случае принятия документа в регионе запретят продавать спиртное по воскресеньям, а в субботу сбыт алкоголя будет разрешен только с 10:00 до 16:00. По будням — до 20:00.

Помимо прочего, будет запрещено выставлять спиртное рядом с кассами. При этом ограничения не коснуться баров и клубов.

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