Два миллиона бутылок воды «Перье» уничтожены из-за следов фекальных загрязнений

После выявления в одной из скважин в департаменте Гар на юге Франции следов бактерий «фекальной группы» компания Nestlé уничтожила не менее двух миллионов бутылок воды известной марки Perrier («Перье»). Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

Загрязнение источника воды произошло вследствие сильных дождей, связанных с ураганом «Моника», который обрушился на юго-восток Франции в марте.

Следы кишечной палочки были выявлены в одной из семи эксплуатируемых скважин, в результате чего префект дю Гар обратился к компании с просьбой безотлагательно приостановить ее работу. В итоге Nestle объявила об уничтожении нескольких партий воды Perrier общим количеством около 2 млн бутылок.

По информации Franceinfo, водные ресурсы компании Nestlé в Вержезе уже несколько лет подвергаются регулярному загрязнению. Из-за этого воду приходилось подвергать дополнительной обработке, что ставило перед властями вопрос о действительности маркировки «натуральная минеральная вода» на бутылках.

17 апреля сообщалось, что ученые создали серебряные микропропеллеры для очистки воды от бактерий.

До того стало известно, где в мире скопилось больше всего токсичных «вечных химикатов».

Ранее выяснилось, что вода в Сене не соответствует критериям для проведения Олимпиады.