Perrier может лишиться маркировки во Франции

Знаковый бренд минеральной воды Perrier, производимый швейцарской компанией Nestlé, оказался на грани исчезновения. В документе подтверждается, что производитель может лишиться статуса природной минеральной воды, сообщает газета Monde со ссылкой на конфиденциальный отчет регионального агентства здравоохранения Франции.

Отчет был составлен в августе региональным агентством здравоохранения (ARS) Окситании после проверки на единственном заводе по розливу Perrier в городе Вержез (департамент Гар). В нем говорится, что компания Nestlé Waters, владеющая брендом, должна всерьез рассмотреть возможность «прекращения производства минеральной воды на заводе в Вержезе» из-за постоянного ухудшения качества воды и вирусологических рисков.

«Это может стать фатальным ударом для Perrier. Один из самых известных брендов газированной воды рискует потерять статус натуральной минеральной воды, который сопутствует ему на протяжении более ста лет», — отмечает издание.

Газета добавляет, что будущее бренда Perrier и его завода в Вержезе зависит от решения префектуры департамента о продлении лицензии на эксплуатацию «источника Perrier». В ответ на запрос префектура сообщила, что решение будет принято «в первой половине 2025 года», основываясь на заключениях гидрогеологов, которые дополнят отчет ARS.

В этом году два миллиона бутылок воды Perrier были уничтожены из-за следов фекальных загрязнений. Загрязнение источника воды произошло вследствие сильных дождей, связанных с ураганом «Моника», который обрушился на юго-восток Франции в марте.

Ранее во Владивостоке женщина обнаружила чачу в просроченной бутылке с водой «Боржоми» из местного магазина.