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Власти прокомментировали готовность детских лагерей Анапы к лету

Власти Краснодарского края заявили, что лагеря Анапы готовы принять детей
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Лагеря для отдыха в Анапе готовы к лету и могут принять детей, заявил на брифинге по подготовке к туристическому сезону замглавы Краснодарского края Александр Руппель. Его цитирует РИА Новости.

«Про детский отдых. Анапа — это всероссийская детская здравница. На территории Анапы расположены 25 лагерей <...> все они будут работать, принимать детей. Главное то <...>, что отдых там совершенно безопасен», — сказал чиновник.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова 18 апреля сообщила, что пляжи в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют требованиям безопасности для летнего отдыха из-за повторных разливов мазута.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии.

По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее сообщалось, что туристам возместят деньги за отказ от отдыха в Анапе.

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