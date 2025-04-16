Туристам возместят деньги за отказ от отдыха в Анапе

Туристам, отказавшимся от отдыха в Анапе, вернут все деньги за отмену броней

Отдыхающим, которые отказались от отдыха в Анапе и Темрюкском районе из-за разлива мазута на побережье Кубани, вернут деньги за отмену бронирования в отелях. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Там пояснили, что средства размещения в регионе не соответствуют прогнозируемому туристскому потоку.

«Произошла существенная нагрузка на бюджеты средств размещения. Выплаты производятся с отклонением от установленного срока. Средства, перечисленные за бронирование, будут выплачены в полном объеме», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что туристы могут направлять свои жалобы в Роспотребнадзор.

16 апреля сообщалось, что анапский отель «Джамайка» не возвращает деньги россиянам, которые отменили бронирование в связи с разливом мазута в Керченском проливе. Досудебную претензию в адрес гостиницы направили 26 человек. Общая сумма средств, которые должны вернуть туристам, составляет около 3 млн рублей.

Ранее власти предложили альтернативные варианты отдыха в Анапе.