В подмосковном храме прихожане возмутились иконами, напечатанными на принтере

Прихожане в храме в Мытищах обратили внимание на иконы, напечатанные на принтере

В новоосвященном Донском храме подмосковных Мытищ разгорелся скандал. Прихожане обнаружили, что иконы в храме выполнены методом широкоформатной печати, что вызвало волну негодования в социальных сетях, сообщает издание «Подъём».

Представители церкви объяснили использование печатных изображений временной мерой, назвав критиков инициативы «ретроградами».

В Донском храме отметили, что печатные иконы – это вынужденная, но экономически выгодная мера на начальном этапе работы нового здания. Установка традиционных икон, по словам представителей храма, представляла бы собой неудобство из-за незавершенных отделочных работ.

«Мысль у батюшки появилась с самого начала, когда он увидел храм. В храме не служили еще, он увидел, что храм вполне готов, чтобы начать служить. Получается, что поставить туда большие иконы на треногах неудобно. И маленькие иконы вешать, стены долбить, как-то это некрасиво. И он увидел, что люди работают, расписывают снаружи здания, можно напечатать любой мурал, красивый рисунок», — подчеркнули в храме.

На прошлой неделе сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины выставили на продажу иконы, которые украли из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря Суджанского района Курской области.

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