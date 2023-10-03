Вандалы разрушили памятник Ленину в Астрахани

В Астрахани вандалы разрушили памятник революционеру и марксистскому теоретику Владимиру Ленину. Об этом сообщает Telegram-канал »Астраханский листок».

По информации Telegram-канала, памятник революционеру, установленный в Советском районе города, разрушили неизвестные вандалы. От стоявшей на пьедестале скульптуры марксистского теоретика остались лишь ноги.

На данный момент личности вандалов не установлены. С какой целью неизвестные разрушили монумент также неизвестно.

До этого вандалы осквернили памятник Ленину в молдавском городе Единцы. По словам мэра населенного пункта Константина Кожокару, произошедшее с монументом не вписывается ни в какую логику — многие местные жители разделяют идеи советского политического деятеля и регулярно ухаживают за прилегающей к скульптуре территорией.

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