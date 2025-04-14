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Британские власти обратились к военным из-за забастовок мусорщиков в Бирмингеме

Telegraph: власти Великобритании обратились к армии из-за забастовок мусорщиков
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Павел Лисицын/РИА Новости

Забастовка мусорщиков в Бирмингеме вынудила власти Великобритании обратиться за помощью к военным. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает британская газета Telegraph.

По словам собеседников издания, британский вице-премьер Анджела Рэйнер воспользовалась полномочиями, предусматривающими военную помощь гражданским властям, и привлекла экспертов армии для решения проблемы с уборкой мусора. Поэтому небольшое количество военнослужащих, которые обладают опытом оперативного планирования, оказывают материально-техническую поддержку властям Бирмингема для преодоления мусорного кризиса.

Военные будут работать в офисе. В случае необходимости их число может быть увеличено.

4 апреля сообщалось, что крысы размером с кошку и горы мусора на улицах стали нормой для жителей британского Бирмингема из-за забастовки мусорщиков.

Ранее жители Подмосковья пожаловались на смрад от мусорного комбината.

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