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В Финляндии началась первая за десятилетия забастовка полицейских

Yle: в Финляндии началась первая с 1976 года забастовка полицейских
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Global Look Press

В Финляндии впервые с 1976 года началась забастовка полицейских из-за проблем с повышением заработных плат. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.

«Причиной протеста стали застопорившиеся переговоры по вопросу зарплаты, которые затрагивают почти 80 тыс. сотрудников полиции», — отметили в Yle.

По данным телерадиовещателя, из-за акции протеста, которая продлится два дня, в отделениях полиции региона отменяют записи на прием и не принимают заявления о правонарушениях и предоставлении убежища.

К забастовке также присоединились тюрьмы в городах Хямеенлинна и Вантаа.

Забастовка проходит из-за спора по коллективному договору между профсоюзами и работодателями. Профсоюзы предложили поднять зарплату государственным служащим наравне с частным сектором на 7,8% в течение трех лет. Власти готовы повысить зарплату только на 6,3% и считают, что увеличение заработных плат госслужащих сверх этого процента очень дорого обойдется «обремененному долгами» государству.

До этого глава МИД Финляндии Валтонен призвала к санкциям против России и усилению Украины.

Ранее в Финляндии одобрили запрет россиянам на сделки с недвижимостью.

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