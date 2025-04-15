Российские учителя: нормы по времени на «домашку» грозят конфликтами в школах

Если для российских школьников введут нормы по времени выполнения домашнего задания, то это приведет к конфликтам между учителями, детьми и их родителями, считает член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков. И без того сегодня родители часто жалуются на огромную «домашку» учащихся, заявил он НСН.

Напомним, Минпросвещения утвердило норму, согласно которой учащиеся младших классов в РФ должны тратить на выполнение домашнего задания один-два часа в день. Так, ученикам первого класса допустимо делать домашнюю работу не более одного часа в день, а четвероклассникам на выполнение домашнего задания отводится два часа.

Казаков отметил, что сейчас ученики сильно перегружены – у них много уроков, много домашнего задания, на что жалуются родители. При этом введение строгих норм проблему не решит, так как каждому ребенку на выполнение «домашки» нужно свое время.

«Эти нормы приведут к тому, что увеличится число конфликтов и недоверие между учителями и учениками. Сложно предсказать, какое задание сколько займет времени. Родители начнутся жаловаться, требования предъявлять», — считает эксперт.

По его мнению, сократить количество домашней работы можно, если учителя будут не так загружены и смогут проводить уроки более эффективно. Таким образом, следует не ограничивать домашнее задание, а в первую очередь улучшать условия труда, убежден специалист.

«Тогда учитель сможет давать максимум знаний детям в школе», — заключил Казаков.

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