Россиянам рассказали, как не стать жертвой кибермошенников на Пасху

Специалист по ИИ Силаев предупредил о росте киберугроз в мессенджерах на Пасху

На Пасху фиксируется рост активности пользователей в мессенджерах и социальных сетях: люди активно обмениваются поздравлениями, изображениями и видеоконтентом. Однако в период пасхальных праздников активизируют свою деятельность и киберпреступники, сообщил в беседе с RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

По его словам, в условиях повышенной праздничной активности пользователи становятся менее внимательными.

«За, казалось бы, безобидной картинкой или видео может скрываться целый набор угроз: вирусы, трояны, фишинговые ссылки, которые собирают личные данные или банковскую информацию», — сказал он.

Силаев отметил, что основным методом подобных атак является социальная инженерия.

Эксперт предупредил, что мошенники умело играют на праздничном настроении пользователей. Поэтому стоит насторожиться при получении поздравлений с вложениями или ссылками от незнакомцев или малознакомых людей. Даже если сообщение пришло от друга — не стоит спешить его открывать, поскольку аккаунт отправителя мог быть взломан.

Силаев посоветовал россиянам соблюдать базовые правила кибербезопасности: не открывать подозрительные вложения, особенно файлы с расширением .exe и .apk, загружать контент только с проверенных ресурсов, а также регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение и системы безопасности.

Он добавил, что соблюдение этих правил позволит избежать неприятных инцидентов в интернете и сохранить праздничное настроение.

До этого в МВД РФ сообщили, что перед 8 Марта мошенники начали создавать поддельные цветочные онлайн-магазины, чаще всего в запрещенных в РФ соцсетях. Россиянам порекомендовали обращать внимание на дату регистрации сайта или аккаунта в соцсетях. Если домен или профиль зарегистрирован недавно — в последние недели или месяцы — это должно насторожить. Безопаснее выбирать магазины, которые работают на рынке не первый год, посоветовали в МВД.

Ранее россиянам рассказали о новой изощренной схеме телефонных мошенников.