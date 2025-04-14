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Поход в туалет рядом с зоной отдыха у трассы закончился для мужчины трагедией

Во Франции поход в туалет у трассы закончился для водителя трагедией
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Depositphotos

Во Франции 60-летний местный житель попал под колеса автомобиля в зоне отдыха у трассы А7 и не выжил. Об этом сообщает La Provence.

Инцидент произошел 13 апреля в зоне отдыха для водителей, расположенной рядом с автомагистралью. 67-летний мужчина отправился в туалет. Когда он вышел из кабинки, чтобы вернуться к своему автомобилю, его переехал 77-летний водитель машины, который перепутал педали, выезжая с парковки. В результате его автомобиль рванул вперед и наехал на выходящего из туалета мужчину.

Пострадавшего пытались реанимировать прибывшие на место спасатели, но у них ничего не вышло. Виновника ДТП, который пребывал в состоянии шока, доставили в полицейский участок города Оранж. Его взяли под стражу.

Ранее в Иркутской области туристическая прогулка по скалам закончилась трагедией.

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