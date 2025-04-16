Владивостокцы убедили своего ребенка взять на себя вину за ДТП с мотоциклом

В Приморье родители уговорили ребенка взять на себя вину за ДПТ с мотоциклом

Во Владивостоке родители уговорили ребенка взять на себя вину за аварию с мотоциклом. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Прибывшим на место происшествия сотрудникам Госавтоинспекции пострадавшие сообщили о том, что мотоциклом управлял 13-летний мальчик, а мужчина в этот момент сидел на месте пассажира. «Легенду» подтвердила и мать подростка», — говорится в сообщении.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что в момент столкновения с автомобилем за рулем мотоцикла был мужчина, а школьник был пассажиром.

Также сообщается, что владивостокец, управляющий транспортом, ехал по дороге с одностороннем движением во встречном направлении. При падении водитель получил ушиб головного мозга, а школьник — перелом руки.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов вынесли нарушителю определение об административном правонарушении по нескольким статьям.

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