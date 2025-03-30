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В российском регионе выставили на продажу памятник Ленину

В Самарской области выставили на продажу памятник Ленину
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Авито

В Самарской области на продажу выставили памятник Владимиру Ленину. Предложение появилось на сайте бесплатных объявлений, передает «63.RU».

«В графе «цена» продавец указал 100 тыс. руб. Двухметровая скульптура Ленина выполнена из гипса», — говорится в публикации.

При этом в объявлении владелец памятника отмечает, что «дело не в деньгах», он хочет поменять памятник на автомобиль.

«Это не продажа! Хочу обменять данную архитектуру на авто. Желательно «Ока»», — написал продавец.

В апреле 2024 года памятник Владимиру Ленину продавали в Тверской области. Объявление о продаже памятника было опубликовано на популярном сайте частным лицом из города Вышний Волочек. Монумент был изготовлен из сплава и имел высоту около двух метров. Продавец назначил за него цену в 700 тыс. руб. Отмечалось, что происхождение памятника неизвестно. Судя по опубликованной продавцом фотографии, памятник лесу стоял возле водоема и ждал нового владельца.

Ранее стало известно, что Rolls-Royce Владимира Ленина отреставрируют в Санкт-Петербурге.

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