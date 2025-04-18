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Стало известно, как долго работодатели в РФ готовы ждать решение соискателя

Сервис Talantix выяснил, что работодатели в РФ ждут решения кандидата 2-3 дня
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Shutterstock/shisu_ka

50% российских работодателей готовы ждать решения кандидата на должность два-три дня, а затем рассматривать других соискателей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix. В опросе приняли участие 665 компаний.

Выяснилось также, что 25% работодателей дают соискателю неделю, а 13% считают, что достаточно одного дня. Лишь 9% опрошенных готовы ждать ответа кандидата до закрытия вакансии.

Эксперты отмечают, что в зависимости от профессии и места жительства, кандидаты предпочитают разные способы связи. Так, 26% респондентов поделились, что «белые воротнички» чаще отвечают на текстовые сообщения, а «синие воротнички» (рабочие) — на звонки (22%).

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев до этого сообщил, что ведомство в 2025 году хочет сделать возможной для работодателей проверку данных из резюме соискателя. Соискатель при этом должен будет одобрить запрос от компании о подтверждении сведений, предоставленных в анкете.

Ранее в России захотели ужесточить условия найма на работу.

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