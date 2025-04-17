В России захотели ужесточить условия найма на работу

В Трудовой кодекс необходимо добавить новые дополнительные признаками трудовых отношений для исключения их смешения с гражданско-правовыми отношениями во избежание возможных спорных ситуаций, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на проект поправок.

По оценке ведомства, нововведение повысит эффективность имеющихся механизмов защиты трудовых прав и «обеспечит достижение экономических интересов государства». Речь идет об увеличении сбора налогов и других платежей со стороны работодателей.

Как уточняется, новое дополнение к условиям найма не позволит компании или предпринимателю привлекать к работе сотрудников на основании гражданско-правовых договоров. В случае спорных ситуаций Роструда сможет обращаться в суд для признания отношений трудовыми. В таком случае сотрудник сможет получить выплаты от работодателя, что является ключевой идеей ведомства.

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