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В России захотели ужесточить условия найма на работу

РБК: Минтруд дополнит ТК новыми признаками трудовых отношений
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Трудовой кодекс необходимо добавить новые дополнительные признаками трудовых отношений для исключения их смешения с гражданско-правовыми отношениями во избежание возможных спорных ситуаций, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на проект поправок.

По оценке ведомства, нововведение повысит эффективность имеющихся механизмов защиты трудовых прав и «обеспечит достижение экономических интересов государства». Речь идет об увеличении сбора налогов и других платежей со стороны работодателей.

Как уточняется, новое дополнение к условиям найма не позволит компании или предпринимателю привлекать к работе сотрудников на основании гражданско-правовых договоров. В случае спорных ситуаций Роструда сможет обращаться в суд для признания отношений трудовыми. В таком случае сотрудник сможет получить выплаты от работодателя, что является ключевой идеей ведомства.

Во второй половине марта компания «Актион Кадры и HR» представила результаты исследования, согласно которым более 40% опрошенных российских компаний не исключили сокращения штата в 2025 году. В частности, 25,6% не исключили сокращения в течение ближайших трех месяцев. Еще около 8% компаний допустили сокращения до конца нынешнего года, а около 7% — в течение ближайшего полугода.

Ранее россиянам рассказали, как обновить резюме для поиска работы в 2025 году.

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