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В Госдуме предложили сделать выходным следующий день после Пасхи

Депутат Нилов предложил объявить выходным понедельник после Пасхи
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Depositphotos

В России предложили со следующего года объявить выходной день в понедельник, следующий за празднованием Пасхи. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале, опубликовав пояснительную записку к соответствующему проекту закона.

Накануне РПЦ выступила с таким предложением.

«При этом мы не нарушаем установленный Трудовым кодексом баланс рабочих и нерабочих дней. Лишь предлагаем законодательно зафиксировать норму, в соответствии с которой Правительство, учитывая церковный календарь, будет ежегодно, начиная с 2026-го, осуществлять перенос одного из нерабочих дней в пользу светлого Пасхального понедельника как выходного дня», — написал Нилов.

Он добавил, что правительству при подготовке заключения на данную инициативу стоит учесть мнение церкви.

Май — один из самых коротких рабочих месяцев: в нем всего 18 рабочих дней. Как россияне работают и отдыхают в следующем месяце, какие даты выпадают на май и выгодно ли брать отпуск — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны планы россиян на майские праздники.

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