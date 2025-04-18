Задержанный на Кубани заявил, что СБУ хотела сорвать переговоры между США и РФ

Задержанный на Кубани агент СБУ заявил о попытке сорвать диалог между США и РФ

С помощью несостоявшегося теракта в Новороссийске Служба безопасности Украины (СБУ) хотела сорвать переговоры об урегулировании между Россией и Соединенными Штатами. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Со слов моего куратора из СБУ, данная акция являлась звеном в планах украинских спецслужб для дальнейшей эскалации конфликта и срыва переговоров между Россией, США и Украиной», — заявил задержанный по подозрению в подготовке теракта.

Он добавил, что согласился работать на украинскую разведку, чтобы быстро заработать деньги.

По данным ФСБ, молодой человек был завербован СБУ в декабре прошлого года. После этого он начал передавать украинским спецслужбам данные, касающиеся действий российских военнослужащих и Черноморского флота РФ.

Впоследствии куратор убедил его устроить взрыв в одном из зданий в Новороссийске. С этой целью иностранец извлек из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 кг, но осуществить свой план не успел.

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