Юноша надругался над девушкой-подростком в Петербурге

В Петербурге 21-летний юноша надругался над 16-летней девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в «Ольгинской детской деревне» в Парголово. Отец пострадавшей обратился в полицию Выборгского района с заявлением о насильственных действиях сексуального характера в отношении его дочери.

Подозреваемого юношу задержали 17 апреля у станции метро «Парнас». В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Нижегородской области юноша изнасиловал школьницу в машине, затем выгнал и скрылся. В разгар вечера, когда компания употребляла спиртное и проводила время вместе, один из молодых людей обратил внимание на то, что девушка уже пьяна и воспользовался моментом. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Москве отец освободился из колонии и изнасиловал дочь.