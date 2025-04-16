Юноша изнасиловал школьницу в машине, затем выгнал и скрылся

В Нижегородской области 20-летнего молодого человека подозревают в изнасиловании девушки. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Сергаче. Как рассказала подруга пострадавшей, вместе они употребляли спиртные напитки в квартире, но в какой-то момент к ним пришли два молодых человека.

Компания проводила время вместе. В разгар вечера один из юношей обратил внимание на то, что девушка уже пьяна и воспользовался моментом. Он, по словам девушки, вышел с ее подругой на улицу, заманил пострадавшую в машину, где надругался. После этого выгнал из автомобиля и уехал.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Петербурге мужчина пытался надругаться над девушкой. По данным местных изданий, он представился остеопатом, и, чтобы провести осмотр 18-лектней прохожей, завел ее в лесополосу. Пострадавшая смогла отбиться и после инцидента обратилась в полицию.

Ранее в Новосибирске 65-летнего мужчину заподозрили в растлении двух школьниц.