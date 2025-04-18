В Херсонской области произошел пожар на рынке

МЧС РФ: торговая палатка загорелась на рынке в Геническе

Пожар произошел на рынке в городе Геническе, расположенном в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

«На рынке горит палатка», — отмечается в заявлении.

Из него следует, что огонь распространился на площади 600 квадратных метров. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб, которым удалось локализовать возгорание.

Утром 18 апреля в городе Миассе в Челябинской области произошел пожар в складском здании. По данным МЧС РФ, здесь хранилась лако-красочная продукция.

В ведомстве рассказали, что площадь возгорания составила 600 квадратных метров. К ликвидации пламени, охватившего кровлю постройки, привлекли 36 специалистов и 11 единиц техники.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. После начала пожара из здания самостоятельно эвакуировались 45 человек.

17 апреля в Москве зафиксировали возгорание на территории ТЭЦ-26 «Южная». Пламя распространилось на площади около 20 квадратных метров, его потушили огнеборцы. В оперативных службах сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Курской области засняли на видео мощный пожар в районе подшипникового завода.