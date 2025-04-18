Двухлетняя девочка выпала из окна в Петербурге и попала в реанимацию

В Петербурге двухлетняя девочка выпала из окна и оказалась в реанимации

В Петербурге маленькая девочка по недосмотру матери выпала из окна и оказалась в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 17 апреля на улице Тельмана. Двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа по недосмотру 32-летней матери.

Пострадавшего ребенка экстренно доставили в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Медики диагностировали у девочки ушиб легких и печени, компрессионный перелом позвонков и перелом правой седалищной кости. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении.

До этого в Барнауле четырехлетний мальчик выпал из окна, пока родители спали. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и, не удержавшись, упал с высоты четвертого этажа. Пострадавший выжил, его госпитализировали с различными травмами.

Ранее в Москве девочка сломала обе ноги после падения из окна школы.