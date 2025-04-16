В Барнауле четырехлетний мальчик выпал из окна, пока родители спали

В Барнауле ребенок выпал из окна четвертого этажа и выжил

В Алтайском крае следователи устанавливают обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, который выпал из окна квартиры. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 13 апреля, четырехлетний мальчик забрался на подоконник, открыл окно и, не удержавшись, упал с высоты четвертого этажа. Пострадавший выжил, он госпитализирован с различными травмами.

Как установили следователи, в момент происшествия в квартире вместе с сыном находились родители, но мать и отец спали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

До этого сообщалось, что в Москве пятилетний мальчик выпал из окна на козырек подъезда. Мать ненадолго оставила сына одного. В это время ребенок забрался на подоконник и выпал с высоты третьего этажа. Сначала мальчик приземлился на козырек, а оттуда упал на асфальт. По факту произошедшего проверку проводит прокуратура. Ребенка забрали в местную больницу.

Ранее в Ноябрьске ребенок выпал из окна четвертого этажа и сумел дойти до соседей.