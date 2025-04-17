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Врач рассказала о пользе кофе для здоровья

Врач Лялите: кофе может снизить риск инсульта
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Freepik.com

Умеренное количество кофе (три-четыре чашки в день) может принести пользу даже для здоровья людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Об этом kp.ru рассказала терапевт, невролог Иоланта Лялите.

По ее словам, согласно исследованию, напиток снижает риск инсульта и сердечно-сосудистых проблем у лиц среднего возраста без заболеваний сердца и сосудов. Еще одно исследование показало, что здоровые люди, которые пьют до пяти чашек кофе в день, меньше рискуют столкнуться с трагическими последствиями из-за сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, а также сахарного диабета второго типа.

«Отмечу, что допустимой дозой кофе для здоровых людей является 300-400 мг кофеина в день. Для беременных цифра ниже — 200-300 мг в день (данные FDA — американского управления по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств)», — добавила Лялите.

Американские ученые из Университета Юты и других научных учреждений до этого обнаружили неожиданные свойства 1-метилксантина (1-MX) — малоизученного метаболита кофеина. Оказалось, что это вещество не только улучшает память у молодых и старых крыс, но и повышает уровень ключевых нейротрансмиттеров, защищая мозг от возрастных изменений.

Ранее россиянам пообещали большие скидки на кофе.

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