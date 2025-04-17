В российском регионе загорелся элитный курортный комплекс

В деревне Вараксино Тверской области горит элитный курортный комплекс Zavidovo Spa Village. По предварительным данным, пострадавших нет, об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации канала, ЧП произошло в ресторане «Царевна». Пожар вспыхнул на кухне и начал быстро распространяться. Как уточняется, на данный момент площадь возгорания составляет 100 «квадратов».

17 апреля в Уфе предотвратили взрыв кислородных баллонов в цеху по производству лодок из ПВХ. Оттуда вынесли не менее 10 баллонов. Пожар в здании сотрудники МЧС локализовали на площади 800 «‎квадратов».

В этот же день на юге Москвы потушили пожар на территории «Южной» ТЭЦ-26. По словам источника ТАСС, пожарным удалось ликвидировать возгорание. При этом никто не пострадал. О возгорании по адресу: Востряковский проезд, дом 10 стало известно рано утром. Огонь распространился на площади в 20 кв. м.

16 апреля на Курском подшипниковом заводе «АПЗ-20» в цехе по переработке резины произошел пожар. Площадь возгорания достигла 17 тыс. кв. м. В тушении пожара участвовали около 100 сотрудников МЧС и 30 единиц специальной техники. С открытым горением сотрудники МЧС справились только в ночь на четверг. После этого они начали проливать и разбирать конструкции.

Ранее на видео попало, как водитель спасал автобус от огня во Владивостоке.