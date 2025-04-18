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Полицейского задержали из-за зарубившей своих троих детей россиянки

В Канске задержана инспектор ПДН из-за зарубившей своих троих детей россиянки
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Depositphotos

В Канске задержана старший инспектор по делам несовершеннолетних (ПДН) отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель главного управления Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю Юлия Арбузова.

По ее словам, следствие заинтересовалось инспектором после инцидента с россиянкой, зарубившей своих детей.

Арбузова подчеркнула, что школьный учитель обнаружил у семилетнего ребенка телесные повреждения и передал эту информацию в полицию. Инспектор ПНД, в нарушение должностных инструкций, среди прочего, не организовала беседы с представителями медицинских организаций и органов образования.

Из-за проявленной халатности и бездействия стало возможным совершение данного преступления, добавила представитель СК.

Многодетную мать задержали 14 апреля по подозрению в нападении на троих ее детей в возрасте 7 месяцев, 4 и 8 лет. По версии следствия, она умышленно нанесла им удары топором. Известно, что женщина состояла на учете у психиатра. По словам соседей, она отличалась замкнутостью и странным поведением — часто разговаривала сама с собой, ни с кем не общалась.

Ранее в Калужской области отец зарубил 12-летнего сына топором за плохое поведение.

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