Россиянам объяснили, как мошенники получают коды подтверждения от банков

Россиянам важно защищать свои сим-карты ПИН-кодами. В противном случае мошенники, получив физический доступ к симке, могут вставить ее в другой телефон и получить коды подтверждения от банков и других сервисов, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Это открывает путь для перехвата двухфакторной аутентификации, а в некоторых случаях — для восстановления паролей и доступа к аккаунтам», — подчеркнул депутат.

По этой причине пароль на сим-карте крайне важен, так как он формирует новый уровень защиты данных пользователя. Это простая, но эффективная мера, которую можно использовать в настройках любого смартфона. Причем важно не применять простые комбинации — такие, как 0000 или 1234, а установить сложный код, подчеркнул Немкин. Он также напомнил, что нужно хранить в особом месте PUK-код, так как в случае трех неверных введений ПИН-кода придется вводить его.

Кроме того, депутат посоветовал защитить само устройство с помощью пароля, отпечатка пальца или Face ID. Все это позволит создать многоуровневую систему безопасности, которая защитит пользователя от кражи персональных данных, заключил парламентарий.

До этого Немкин рассказал, что мошенники начали активно обманывать россиян с помощью новой схемы, связанной с фальшивыми помощниками на базе искусственного интеллекта. Они создают сайты и приложения, выдавая их за популярные у жителей сервисы — например, за чат-боты, голосовые помощники, переводчики на базе ИИ. По неосторожности человек может сообщить фейковому сервису свои личные данные — паспортные, СЕННИЛС, банковскую информацию.

Ранее стало известно, что пользователи «Госуслуг» почти 6 млн раз за сутки проверили свои сим-карты.