Пользователи «Госуслуг» почти 6 млн раз за сутки проверили свои сим-карты

Минцифры: за сутки россияне почти 6 млн раз проверили сим-карты на Госуслугах

Пользователи «Госуслуг» проверили свои сим-карты около шести миллионов раз за сутки. Сообщает Минцифры на официальном сайте.

«Сервис «Сим-карты» на Госуслугах был запущен вечером 1 апреля. На 15:00 по московскому времени 2 апреля к нему обратились 5,7 млн раз. Пользователи могут увидеть свои абонентские номера от 42 операторов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пользователи делали примерно семь тысяч запросов в минуту, а в пик нагрузки, который пришелся на 22:45 мск 1 апреля, поступало около тысячи обращений каждую секунду.

1 апреля на портале «Госуслуг» появился сервис, позволяющий гражданам контролировать количество зарегистрированных на них сим-карт. Как отмечали ранее в Минцифры, пользователи смогут получить исчерпывающую информацию о всех номерах, оформленных на их имя у различных операторов мобильной связи. Эта функция, подчеркнули в ведомстве, существенно упростит процедуру проверки и позволит своевременно обнаружить незарегистрированные или «серые» сим-карты, избавив граждан от необходимости обращаться в офисы каждого оператора.

До этого в России ограничили количество сим-карт на одного человека.