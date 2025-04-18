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Нотариус рассказал, как можно продать квартиру без ведома хозяина

Нотариус Поляков: арендаторы могут продать снятую квартиру без ведома хозяина
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Shutterstock

Для совершения сделки купли-продажи недвижимости визит к нотариусу необязателен, поэтому мошенники нередко используют этот формат сделок, чтобы завладеть чужим жильем. Об этом агентству «Прайм» рассказал член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Сергей Поляков.

Он подчеркнул, что подобную сделку арендатор может совершить с помощью поддельных документов. Например, с помощью фальшивых свидетельств о рождении, браке или завещанию.

Если сделку проводит нотариус, то он проверяет личность всех ее участников, в том числе идентифицирует их в базах МВД, а также беседует с продавцом и покупателем, предупреждая их о сути и последствиях соглашения, подчеркнул эксперт.

Поляков отметил, что в ходе беседы с нотариусом человек, которому квартира не принадлежит, обычно выдает себя.

До этого сообщалось, что основным способом мошенничества с недвижимостью в России стали схемы с договорами дарения.

Ранее в Госдуме предложили временно блокировать средства от продажи недвижимости.

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