Гражданин США угнал самолет в Белизе

ABC: американец с ножом угнал пассажирский самолет в Белизе

Американец угнал пассажирский самолет в Белизе. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что гражданин США Акиньела Сава Тейлор захватил самолет, угрожая ножом, перед взлетом. Мужчина хотел, чтобы его вывезли из страны, а также требовал больше топлива для воздушного судна.

Подчеркивается, что Тейлору отказали во въезде в страну в прошлые выходные, как ему удалось попасть в Белиз, неизвестно.

Один из пассажиров с лицензией на оружие выстрелил в гражданина США и попал в грудь. В результате Тейлор не выжил. Ножевые ранения получили трое пассажиров, говорится в публикации.

Самолет благополучно приземлился после произошедшего, подчеркивает Channel 5 Belize.

В декабре сообщалось, что мексиканец напал на бортпроводницу, пытаясь перенаправить внутренний рейс в США.

Ранее в США угнанный в Миссисипи самолет нашли в Алабаме.