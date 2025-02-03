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В США угнанный в Миссисипи самолет нашли в Алабаме

WJTV : в США угнанный в Миссисипи самолет нашли в штате Алабама
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

В США угнанный в Миссисипи самолет нашли в Алабаме. Об этом сообщает телеканал WJTV со ссылкой на Бюро по борьбе с кражами сельскохозяйственных культур и скота Миссисипи (MALTB).

По данным издания, в конце прошлого года борт угнали из аэропорта Индианола в округе Санфлауэр, в штате Миссисипи.

«20 декабря 2024 года шерифы округа Санфлауэр приняли первоначальное сообщение об угоне самолета Piper Archer II. Затем за помощью обратились к следователям MALTB», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, 17 января этого года самолет остановила полиция в штате Алабама за нарушение правил дорожного движения.

В январе этого года в американском городе Хьюстон перед взлетом загорелся самолет рейса United Airlines, 104 пассажира и пять членов экипажа были эвакуированы.

На видео, снятом пассажиром, видны дым и пламя, исходящие из крыла самолета, отмечает Fox26. На месте работали сотрудники пожарной службы, которые помогли высадить пассажиров. Обошлось без пострадавших. Самолет должен был вылететь в Нью-Йорк.

Ранее стало известно, что разбившийся вертолет в Вашингтоне служил «такси» для генералов.

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