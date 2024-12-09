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В Мексике пассажир напал на бортпроводницу и пытался угнать самолет в США

Пассажиры самолета остановили мексиканца, пытавшегося перенаправить рейс в США

Мексиканец напал на бортпроводницу, пытаясь перенаправить внутренний рейс в США. Об этом говорится в заявлении лоукостера Volaris, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).

Инцидент произошел 8 декабря в Мексике на рейсе авиакомпании из Леона в Тихуану. Во время полета один из пассажиров, 31-летний мужчина, оказавшийся на борту вместе с женой и двумя детьми, заявил, что его близкого родственника похитили, и если самолет полетит в Тихуану, злоумышленники избавятся от него. Затем мексиканец попытался прорваться в кабину пилотов и напал на стюардессу, которая встала у него на пути.

На помощь женщине пришли другие пассажиры, в это время командир воздушного судна подал сигнал тревоги и принял решение садиться в Гвадалахаре. После посадки дебошира задержала мексиканская нацгвардия, никто из людей на борту не пострадал. Вскоре самолет продолжил перелет в Тихуану. В авиакомпании заявили, что собираются добиться сурового наказания для сорвавшего рейс пассажира.

Ранее пассажиру, сорвавшему рейс из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк, пригрозили 20 годами тюрьмы.

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