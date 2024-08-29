В Молдавии может исчезнуть митрополия РПЦ

Молдавский депутат из рядов правящей партии «Действие и солидарность» Василий Шоймару заявил, что уже осенью Молдавская митрополия РПЦ (Русской православной церкви) может быть закрыта. Об этом пишет РИА Новости.

«Как и Украина, отречемся от митрополии Молдовы, которая на самом деле российская. Думаю, что этой осенью вопрос будет закрыт», — пообещал он.

Перед этим Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала священнослужителей и монахов Молдавской православной церкви перейти к ней, чтобы избежать давления со стороны РФ. Прихожанами Молдавской православной церкви являются 70% верующих в Молдавии и Приднестровье. Еще 20% верующих в стране являются прихожанами Бессарабской митрополии Румынской православной церкви. При этом молдавские власти дистанцируются от Молдавской православной церкви, на что неоднократно жаловались ее иерархи.

До этого РПЦ обвинила Константинопольского патриарха в гонениях на УПЦ.

Ранее в РПЦ сочли ядерное оружие гарантом мира и призвали его освещать.