Православная церковь Молдавии недовольна давлением со стороны властей

Православная церковь Молдавии выразила обеспокоенность давлением со стороны властей. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Митрополии Молдавии.

«К священникам домой приходят сотрудники правоохранительных органов и заставляют их подписывать различные непонятные заявления», — говорится в заявлении.

Утверждается, что священников также подвергали тщательному осмотру на пограничных пунктах. В Митрополии также сообщили о новых угрозах в адрес священнослужителей, сравнив ситуацию в Молдавии с советским периодом по уровню давления на религиозных деятелей.

29 августа молдавский депутат из рядов правящей партии «Действие и солидарность» Василий Шоймару заявил, что уже осенью Молдавская митрополия Русской православной церкви (РПЦ) может быть закрыта.

Позже президент Молдавии Майя Санду опровергла сообщения о планах по запрету в стране молдавской Православной церкви. По ее словам, заявления депутата Шоймару не имеют ничего общего с реальностью.

Ранее митрополит Владимир рассказал, что в Молдавии очерняют имидж церкви.