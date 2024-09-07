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Православная церковь Молдавии недовольна давлением со стороны властей

Православная церковь Молдавии выразила обеспокоенность давлением властей

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Depositphotos

Православная церковь Молдавии выразила обеспокоенность давлением со стороны властей. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Митрополии Молдавии.

«К священникам домой приходят сотрудники правоохранительных органов и заставляют их подписывать различные непонятные заявления», — говорится в заявлении.

Утверждается, что священников также подвергали тщательному осмотру на пограничных пунктах. В Митрополии также сообщили о новых угрозах в адрес священнослужителей, сравнив ситуацию в Молдавии с советским периодом по уровню давления на религиозных деятелей.

29 августа молдавский депутат из рядов правящей партии «Действие и солидарность» Василий Шоймару заявил, что уже осенью Молдавская митрополия Русской православной церкви (РПЦ) может быть закрыта.

Позже президент Молдавии Майя Санду опровергла сообщения о планах по запрету в стране молдавской Православной церкви. По ее словам, заявления депутата Шоймару не имеют ничего общего с реальностью.

Ранее митрополит Владимир рассказал, что в Молдавии очерняют имидж церкви.

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