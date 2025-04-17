Экс-министра строительства Саратовской области заподозрили в превышении полномочий

Бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области подозревают в незаконной выплате субсидий на сумму свыше 4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

По данным следствия, экс-министр в рамках реализации региональной программы обеспечил выплаты трем сотрудникам управления Росреестра, которые не имели права на субсидии как федеральные госслужащие.

«Рассматривается вопрос о возврате средств. Уголовное дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.

17 апреля сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Бывший губернатор региона Алексей Смирнов также проходит по этому делу, суд отправил его на два месяца в СИЗО. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что правительство Курской области находится в контакте с правоохранителями, истина в деле экс-губернатора региона Алексея Смирнова будет установлена.

Ранее суд отправил под домашний арест экс-замминистра здравоохранения Калининградской области.