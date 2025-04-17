Стрельба произошла в американском университете

В Университете Флориды произошла стрельба, госпитализированы не менее 4 человек

В Университете Флориды произошла стрельба, в результате которой госпитализированы не менее четырех человек. Подозреваемый задержан, сообщили телеканалы WCTV и CNN со ссылкой на источники.

«Продолжайте оставаться в укрытиях. Полиция реагирует на сообщение о стрельбе», — предупредила администрация вуза в соцсети X.

Позже CNN подтвердил задержание стрелка.

«По крайней мере четверых госпитализировали», — уточнил телеканал WCTV.

Обстоятельства инцидента и мотивы стрелка выясняются.

15 апреля стрельба произошла в школе американского города Даллас, штат Техас. В публикации отмечается, что звонок о стрельбе в школе поступил в полицию в 13:10 (21:10 мск). На место прибыли медики и представители правоохранительных органов.

Ранее в США произошла стрельба в парке.