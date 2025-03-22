В США произошла стрельба в парке, есть раненые

CBS4: несколько человек пострадали во время стрельбы в парке в Нью-Мексико

Стрельба произошла в парке Янг в Лас-Крусесе американского штата Нью-Мексико. Об этом сообщил CBS4.

По данным очевидцев, несколько человек получили огнестрельные ранения. Корреспонденты отметили, что на место инцидента приехало много сотрудников полиции. Подробностей, в частности, кто открыл стрельбу, пока не раскрыли.

В конце февраля неизвестные в городе Сейлем американского штата Орегон открыли стрельбу по окнам автосалона Tesla и разбили их. По данным телеканала KATU, участников нападения не удалось оперативно задержать. Информации о пострадавших сотрудниках не поступало.

В январе этот же салон уже становился объектом поджога и актов вандализма. Телеканал подчеркнул, что полицейские начали расследование произошедшего, к ним присоединились сотрудники ФБР США.

Ранее двухлетний ребенок выстрелил в своего близнеца из найденного пистолета.