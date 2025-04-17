В Москве арестовали мужчину, изнасиловавшего свою дочь

Суд в Москве заключил под стражу мужчину, изнасиловавшего собственную 27-летнюю дочь. Об этом Следственный комитет РФ сообщил в своем Telegram-канале.

«По ходатайству следствия арестован обвиняемый в совершении преступления в отношении своей дочери», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 13 апреля. Мужчина перебрал с алкоголем, начал избивать дочь, а затем принудил к половому акту.

Сообщалось, что незадолго до случившегося, обвиняемый освободился из колонии, в которой отсидел семь лет за тяжкое преступление. Дочь сдавала его квартиру в аренду, и, когда он вышел на свободу, пустила его пожить в свое жилище.

До этого в Ленинградской области несовершеннолетняя обвинила своего отчима в сексуальном насилии. По словам восьмиклассницы, 8 марта она находилась в гостях у бабушки в Петербурге, когда 37-летний отчим набросился на нее и изнасиловал.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, опрошен и отпущен. Известно, что подозреваемый недавно получил гражданство России.

Ранее сообщалось о жутком случае в Брянской области, где отец шесть лет насиловал дочь.