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В Москве арестовали мужчину, изнасиловавшего свою дочь

Суд в Москве арестовал мужчину, подозреваемого в изнасиловании дочери
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Суд в Москве заключил под стражу мужчину, изнасиловавшего собственную 27-летнюю дочь. Об этом Следственный комитет РФ сообщил в своем Telegram-канале.

«По ходатайству следствия арестован обвиняемый в совершении преступления в отношении своей дочери», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 13 апреля. Мужчина перебрал с алкоголем, начал избивать дочь, а затем принудил к половому акту.

Сообщалось, что незадолго до случившегося, обвиняемый освободился из колонии, в которой отсидел семь лет за тяжкое преступление. Дочь сдавала его квартиру в аренду, и, когда он вышел на свободу, пустила его пожить в свое жилище.

До этого в Ленинградской области несовершеннолетняя обвинила своего отчима в сексуальном насилии. По словам восьмиклассницы, 8 марта она находилась в гостях у бабушки в Петербурге, когда 37-летний отчим набросился на нее и изнасиловал.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, опрошен и отпущен. Известно, что подозреваемый недавно получил гражданство России.

Ранее сообщалось о жутком случае в Брянской области, где отец шесть лет насиловал дочь.

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