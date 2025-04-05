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Школьница из Ленобласти обвинила отчима-иностранца в изнасиловании

В Ленобласти отчима-иностранца подозревают в изнасиловании падчерицы
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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Волосовском районе Ленинградской области несовершеннолетняя обвинила своего отчима в сексуальном насилии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

В правоохранительные органы обратилась 76-летняя соцработник одной из областных школ. Женщина сообщила, что ученица рассказала ей, что подверглась сексуальному насилию со стороны отчима.

По словам восьмиклассницы, 8 марта она находилась в гостях у бабушки в Петербурге, 37-летний отчим набросился на нее и изнасиловал. Мужчина был доставлен в отдел полиции, опрошен и отпущен. Известно, что подозреваемый недавно получил гражданство России, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина заманил школьницу в подъезд и изнасиловал. Несовершеннолетняя рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в полицию. Подозреваемого в изнасиловании задержали, было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования обвиняемый не признал своей вины. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее отец-педофил шесть лет насиловал дочь в Брянской области.

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