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В аэропорту Саратова задержаны два рейса из-за ограничений

РИА Новости: в аэропорту Саратова задержаны два рейса из-за плана «Ковер»
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Lozovoy Alexey/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Саратова задержаны два рейса — один на прилет и один на вылет — из-за ввода плана «Ковер», связанного с атакой БПЛА на регион. Об этом сообщает РИА Новости.

На полтора часа задерживается рейс SU-1356 из Шереметьево в Саратов и обратный рейс SU-1357 из Саратова в Москву.

До этого сообщалось, что в аэропорту Саратова уже сняли утренние ограничения на прием и выпуск самолетов.

В ночь на 15 февраля в городе сбили два дрона. На фоне массовой атаки украинских дронов на российские регионы Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.

По данным Министерства обороны РФ, в ночь на 15 февраля российские силы ПВО сбили более 40 российских беспилотников.

Сообщается, что 17 беспилотников были сбиты над территорией Волгоградской области, 12 БПЛА уничтожили в небе над Калужской областью, девять беспилотников ликвидировали над Ростовской областью.

Ранее в Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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