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В ХМАО студент напал на преподавателя с ножом из-за плохих оценок

SHOT: в ХМАО отчисленный студент напал на преподавателя с ножом

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Телеграм-канал Shot

Молодого человека из ХМАО подозревают в нападении на преподавательницу местного колледжа. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в Лангепасе. По данным источника, юноша ранее учился в заведении, но несколько лет назад его отчислили. В день нападения он прошел в колледж и ударил педагога ножом.

На произошедшее быстро обратили внимание очевидцы, они вытолкали бывшего студента из кабинета. Женщина серьезных травм не получила.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Известно, что преподаватель ставила молодому человеку неудовлетворительные оценки во время учебы. Не исключается, что юноша хотел отомстить за это.

Как сообщает Telegram-канал Baza, женщина сама отбилась от россиянина и вытолкала из помещения. На кадрах с места инцидента заметно, что молодой человек не прятал нож – оружие он держал в руке.

По данным Telegram-канала «Сапа», молодой человек отчислился в начале текущего года сам. Он является инвалидом третьей группы. Знакомые рассказали, что юноша вспыльчивый.

Ранее россиянка решила отомстить сожителю за ночь в сарае и подожгла дом с ним внутри.

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